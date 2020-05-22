رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وظهرت بإطلالة أبرزت رشاقتها وجمالها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت رضوى الشربيني بعرفة نومها تجلس وترتدي ملابس بسيطة بـ سويت شيرت باللون الفوشيا وتوب أسود، تركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا بشكل مميز، وناعم للغاية، وتناسب أيضا مع إطلالتها.
وأكملت رضوى الشربينى وضع الماكياج، حيث إنها اعتمدت على الألوان الناعمة مع لمسات رقيقة من الرموش، وأحمر للشفاة باللون البينك او الفوشيا الهادئ.
ولم تتكلف رضوى الشربيني حيث إنها اختارت إطلالة بسيطة وناعمة تتناسب مع كل إطلالتها وكتبت في تعليق علي الصورة " واحشتوني اوي اوي اوي ".
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..