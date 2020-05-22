رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

نشرت الإعلامية

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وظهرت بإطلالة أبرزت رشاقتها وجمالها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.