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سيارات

حقيقة أشهر خرافات عن السيارات في مصر

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:05 ص
حقيقة أشهر خرافات
حقيقة أشهر خرافات عن السيارات في مصر
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اشرف عطية
تكثر الأقاويل المغلوطة والخرافات في كل مجال و بالأخص في مجال السيارات فيجد الكثير من الفنيين الذين لا يملكون الخبرة الكافية أشخاص يجهلون حقيقة بعض الاشياء في مجال السيارات مما يضر ببعض الأشخاص الذين ينساقوا ورائهم ففي هذا السياق نعرض عليكم بعض الأمور لنبين لكم مدي صحتها .



1- تموين السيارة ببنزين 80 مثل تموينها ببنزين 95 او 92 و لا يوجد فرق و السيارة تستقبل اي نوع وقود .
بالطبع هذة خرافة لان السيارة التي تعمل ببنزين 95 ستتلف في حالة تزويدها ببنزين 80 او بأي نوع بنزين اخر خلاف الموصي بة و بهذة الطريقة تتلف المحرك و الفلاتر و البويجهات و تربك عمل السيارة .

2- تشميع السيارة يزيل الخدوش

التشميع بالتأكيد ليس المادة المناسبة لإزالة الخدوش، فقد يتمكن التشميع من تغطية الخدوش لبعض الوقت إلا أنه سرعان ما يزول في حال تعرضت سيارتك للمطر.


3- ان قمت بتصليح سيارتك خارج التوكيل ستتلف .

ليس بالأمر اللازم صيانة سيارتك في التوكيل خصوصا لو كان باهظ الثمن فتوجد بعض الامور يمكن ان تلجاء لمركز فني متخصص لإصلاحها مثل شحن التكييف أو تغيير مساعدين او ما شابه.


4- تزويد زيت الفرامل يحل مشكلة الفرملة

عند مواجهة اي مشكلة في الفرامل يتجه قائد السيارة مباشرة إلى ملئ علبة الزيت، معتقدا أنه هذا حل المشكلة وهذا خاطئ، فمع كثرة أستعمال الفرامل ينقص مستوي الزيت وهذا طبيعي، ويجب وقتها تغيير تيل الفرامل فعد تغيير سيعود الزيت لمستواة الطبيعي تلقائيا .
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