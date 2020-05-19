احذر الاقتراب من هذه الأماكن في السيارة

اماكن محذور الاقتراب منها في السيارة :







1- فرن المحرك



موجودة تحت الكابوت بين المحرك و الريداتير و تعتبر من اشد الاماكن حرارة في السيارة نظرًا لقربها الشديد من المحرك وعملية الاحتراق، وتقع في محرك السيارة وتعمل هذه المنطقة على امتصاص العادم الناتج من عملية احتراق الوقود بداخل المحرك لذلك ستجد عليها علامة تحذيرية، تشير إلى خطورة لمس هذه المنطقة وأنك قد تتعرض إلى الحروق البالغة إذا قمت بذلك لذلك لا تلمسها مهما حدث لانك حتما ستتأذي .

يعتبر هو الجزء المسؤول عن تبريد المحرك في السيارة، وتصل درجة حرارة المياة فيه إلى درجات رهيبة، وستلاحظ وجود عبارات تحذيرية أيضًا باللون الأصفر توجد على سطح جسم الردياتير، كما توجد أيضًا على الغطاء، لأنها قد تؤدي إلى إصابات بالغة في حال ملامستها أو فتحها أثناء تشغيل السيارة او العبث بها .



