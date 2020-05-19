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سيارات

احذر الاقتراب من هذه الأماكن في السيارة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:01 م
حذر الاقتراب من هذة
حذر الاقتراب من هذة الاماكن في السيارة
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اشرف عطية
كثيرا ما نجد علامات تحذيرية في السيارة تخبرنا بعلم لمس هذة المناطق حرصا علي سلامتنا و لكن يجهل بعض السائقين هذة المناطق و يقتربوا منها مما يسبب لهم اذي شديد و في هذا السياق نطرح عليكم قائمة بهذة المناطق للتجنبوها حرصا علي سلامتكم .

اماكن محذور الاقتراب منها في السيارة :

1- فرن المحرك

موجودة تحت الكابوت بين المحرك و الريداتير و تعتبر من اشد الاماكن حرارة في السيارة نظرًا لقربها الشديد من المحرك وعملية الاحتراق، وتقع في محرك السيارة وتعمل هذه المنطقة على امتصاص العادم الناتج من عملية احتراق الوقود بداخل المحرك لذلك ستجد عليها علامة تحذيرية، تشير إلى خطورة لمس هذه المنطقة وأنك قد تتعرض إلى الحروق البالغة إذا قمت بذلك لذلك لا تلمسها مهما حدث لانك حتما ستتأذي .

2- تانك البنزين

يعتبر تانك البنزين من أهم المناطق الخطرة في السيارة لما يحتويه من المواد البترولية شديدة الاشتعال، ولسوف نجد بعض العلامات التحذيرية الموجودة على منفذ خزان الوقود بالسيارة، يجب قراءتها جيدا والعمل بالإرشادات المقدمة بها و لا تحاول العبث بة او ادخال اشياء بداخلة .


3- الريداتير

يعتبر هو الجزء المسؤول عن تبريد المحرك في السيارة، وتصل درجة حرارة المياة فيه إلى درجات رهيبة، وستلاحظ وجود عبارات تحذيرية أيضًا باللون الأصفر توجد على سطح جسم الردياتير، كما توجد أيضًا على الغطاء، لأنها قد تؤدي إلى إصابات بالغة في حال ملامستها أو فتحها أثناء تشغيل السيارة او العبث بها .

4- مروحة التبريد الخاصة بالمحرك

تعمل مروحة التبريد في السيارة على تقليل درجة حرارة المحرك، و يقع مكانها بين الردياتير والمحرك وهي منطقة خطرة لارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة، وعمل المروحة المفاجئ لتبريد الردياتير، لذلك ستجد وجود علامة تحذيرية ذات اللون الأصفر على سطح المروحة، وقد تتسبب في أضرار بالغة لليدين حال الاقتراب منها لانك لا تعلم متي ستعمل لانها تعمل طبقا لدرجة الحرارة التي يقيسها الثيرموستات ثم يوصلها لكمبوتر السيارة و من ثم يعطية امر تشغل فأنت لا تعلم متي سيحدث هذا الامر المعقد فمن الممكن ان تعمل بشكل مفاجئ .


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