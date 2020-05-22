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أخبار العالم

مصر تسجل 16 وفاة و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وعائلة جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
السيسي يطمئن المصريين: ندير أزمة كورونا باحترافية
الرئيس الشيشاني بالمستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا
تونس تحدد موعد فتح المساجد والمطاعم ورفع تدابير الحجر
ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة مع روسيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت سجيل 16 حالة وفاة جديدة و774 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15003، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.

وركزت "الوطن" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها المصريين إلى "الاطمئنان والحذر" بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "اطمئنوا أن الموضوع يدار بشكل علمي واحترافي ومهني كبير جدا، كإدارة أزمة وكقدرات دولة في مواجهة هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن القدرات الطبية وحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي لا يتم استعمالها لمواجهة كورونا فقط بل لعلاج الأمراض الأخرى.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت ت سجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الخميس 129 حالة.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، ، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

وقالت "الجريدة" إن  السلطات التونسية قررت إعادة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو المقبل، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت "القبس" إلى أن أبناء جمال خاشقجي أعلنو عفوهم عن قاتل والدهم، وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، في وقت مبكر الجمعة، حيث قال" في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين".

وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

دوليًا، قالت "الوطن" إلى أن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أودع مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، على خلفية الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن حالته مستقرة.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة مشيرا إلى أن روسيا "لم تلتزم" بها.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أن لدينا علاقة جيدة للغاية مع روسيا لكنها لم تلتزم بالمعاهدة ولذا حتى يلتزموا بها فسننسحب منها". 
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