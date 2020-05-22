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الحكومة الصينية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن فيروس كورونا .. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا  تحت عنوان  نجاح استراتيجي كبير ضد فيروس كورونا المستجد ..

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة ، أن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان. وقال كي تشيانج "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وبعد إغلاق البلاد أواخر يناير ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.

وأضاف رئيس الحكومة الصينية "حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان" اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر. وتابع "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس. 
وقال لأعضاء البرلمان في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي. كما أوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها" بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.


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