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محافظات

الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:57 م
مواد غذائية
مواد غذائية
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محمد الصاحى
اعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان إجمالي المساعدات التي تولت المحافظة توزيعها خلال الفترة الماضية أكثر من 300 ألف كرتونة ونحو 50 طن لحوم ودواحن مساعدات للقرى الاكثر احتياجًا و العمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.

وأشار راشد  إن محافظة الجيزة بدأت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر و الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وذلك لدعم كافة الأنشطة التنموية التي تنفذها المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقبال عدد 50 ألف كرتونة مواد غذائية من الغرفة التجارية بالجيزة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة حيث سيتم توزيع تلك المساعدات عن طريق محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي.

 حيث ثمن المحافظ علي الدور التنموي الذي تؤديه الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لصالح المواطنين مؤكدا ان المحافظة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية التي من شأنها تقديم خدمات افضل ورفع العناء عن كاهل المواطنين . 

واشار الى أن الغرفة تستكمل دورها التنموي بالمساهمة في المشروع الذي تنفذه المحافظة ببناء تجمعات سكنية بقرى مركز الصف التى تضررت من السيول التي شهدتها مصر قبل أسابيع . 

رافق محافظ الجيزة في استقبال سيارات المواد الغذائية كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد . 

ومن جانبه، قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية إن مجلس إدارة الغرفة تفعيلًا لدورها المجتمعي المستمر وافق فى إبريل الماضي على تجهيز المساعدات الغذائية بغرض توزيعها على المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا في نطاق محافظة الجيزة وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة التي تضررت جراء توقف الكثير من الأنشطة التجارية والخدمية، وكذلك تمت الموافقة على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و10ملايين أخرى لصالح محافظة الجيزة مساهمةً من الغرفة فى بناء تجمعات سكنية جديدة بعدد من قرى مركز الصف التي تأثرت بالسيول .

ووجه "رئيس الغرفة"، الشكر لوزيرة التجارة الدكتورة نيفين جامع التي وافقت على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من الاحتياجات النقدية للغرفة لصالح مساندة القرى الأكثر فقرأ مشيدًا كذلك بالتعاون المستمر مع محافظة الجيزة وعلى رأسها اللواء أحمد راشد الذي يقوم بدور كبير فى تنفيذ استراتيجية الدولة داخل محافظة الجيزة.



الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا
الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا
الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا
الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا
الجيزة توزع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا لمواجهه تداعيات كورونا
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