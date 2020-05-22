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رياضة

يشفي غليل المصريين.. رضا عبد العال يطالب بإذاعة مشهد إعدام هشام عشماوي

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:38 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
طالب رضا عبدالعال نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق بعرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي بعد تأثره بإستشهاد البطل المصري احمد المنسي والذي يتم تجسيد شخصيته في مسلسل الاختيار. 

وكتب رضا عبدالعال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بعد استشهاد البطل منسى ووجع قلب كل مصرى نطالب بمشهد إعدام هشام عشماوى يذاع على الهواء كى يشفى غليل المصريين وأهالى الشهداء ياريت.


وكانت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الاختيار تصور مشهد اقتحام العناصر الارهابية لكمين البرث واستشهاد العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة .

وتأثر الشعب المصري بـ مشهد استشهاد العقيد احمد المنسي ومحاولاته رفقة زملائه  الحفاظ علي أرض الوطن امام الغاشم وتباينت مشاعر الحب والاخلاص والامتنان لما قدمه المنسي لمصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
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