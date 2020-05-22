محمود حافظ ومها نصار وسارة عادل .. نجوم مسلسل الاختيار يتحدثون لـ صدى البلد

حقق مسلسل " الاختيار " نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك 2020، حيث يجسد المسلسل بطولة الشهيد أحمد المنسي وشهداء كمين البرث، وشهداء الجيش بشكل عام، "صدى البلد" حاورت عدد من أبطال العمل.





كشف الفنان محمود حافظ عن تحضيراته لشخصية العسكري سعد فى مسلسل " الإختيار"، والتي لاقت ردود أفعال قوية جدًا.





وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد":" أنا لم أدخل الجيش، ولكن يعتبر دخلت حينما اشتركت في الممر، وأنا كممثل أشاهد الناس في الشارع وأخزن تفاصيلهم، وأخرجها حينما أحتاجها في شخصية، والعسكري سعد شخص نقابله كل يوم فالأمر لم يكن صعبا".





إقرأ أيضًا:





وتابع:" وتعبنا كثيرا في هذا العمل ولكن ما دمنا نقدم عملا يترك بصمة مع الجمهور فلا يهمنا ما نقابله من صعوبات، وأنا أتابع ردود فعل الجمهور وهم مبسوطين بما أقدمه سواء كان في الاختيار أو في أعمالي الكوميدية مثل أرض النفاق، وأنا ممثل متنوع وأحب أغير من نفسي".





بينما أتيحت للممثلة سارة عادل فرصة ذهبية بمسلسل الاختيار بتجسيدها شخصية منار المنسي، زوجة البطل أحمد المنسي، والذي جسده ببراعة الفنان أمير كرارة، واستطاعت بهدوء لفت الأنظار، وتقديم نموذج حقيقى لزوجة مقاتل الجيش، وما تمثله من دعم وسند لدرايتها بالمسؤولية الملقاه على عاتقه.

وبعد نجاح مدوي للمسلسل بعرض حلقته الـ28، تحدثت سارة عادل لـ"صدى البلد"،قائلة:"*جاء ترشيحي للدور عن طريق شركة سينرجي ومنذ اللحظة التي تأكدت فيه من تجسيدي لشخصية منار (أرملة الشهيد أحمد المنسي) بدأت أبحر في عالم البطل الراحل، وقراءة كل المواد المتاحة عنه، كما شاهدت عدد كبير من المواد الفيلمية له وزوجته، للوقوف على كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها تقديم الدور على أكمل وجه، بشكل يليق بهذه السيدة العظيمة التي تحملت الكثير سواء أثناء حياة "المنسي" أو بعد استشهاده.





وأضافت:" كنت أشعر أن ثمة أمر مختلف وراء هذا العمل، ربما يرجع ذلك إلى التجهيزات والبروفات الدقيقة التي كان يحرص على مراعاتها جيش من المساعدين، وتأكد حدسي عندما قرأت النص، وتفاعلت مع الأبطال بالمسلسل وليس المنسي فقط، فالميزة الأساسية في "الاختيار" هو تقديمه لأكثر من نموذج حقيقي بطولة بالتوازي مع خط شخصية أحمد المنسي المستمر على امتداد الحلقات.

وتابعت:"لم تبخل زوجة الشهيد المنسي أبدا بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في تجسيد شخصيتها، شخصية ودودة ومرحة، وكنت حريصة على متابعة حركاتها، وإيماءاتها، لزماتها، وكل التفاصيل الدقيقة التي تقدم إصافة للشخصية على الشاشة".

وقالت:"لم أحاول تقليدها أو الظهور كنسخة منها فقط استخلصت خلال الجلسات التي جمعتنا ملامح من روحها، في تعاملاتها مع أحمد المنسي وجميع أفراد العائلة، هل هي سيدة قوية، خجولة، اجتماعية، تفهم صفاتها الشخصية كان المفتاح الذي أبحث عنه لتقديم الدور كما ينبغي.

وأضافت:"بالرغم من شخصيتها القوية لكنها كانت "بتموت" من القلق، خاصة مع تردد أنباء استشهاد ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في مناطق متفرقة من سيناء، ولكنها كانت صامدة أمام الجميع.

روت لي أنها أحيانا كانت تنتظر الإعلان عن أسماء الشهداء للتأكد أن أحمد المنسي ليس واحد منهم، ورغم ذلك حريصة طوال الوقت أن تقدم له كل الدعم، وتحل محله في إنجاز متطلبات الحياة اليومية.



كما بدأت الفنانة مها نصار حوارها لـ "صدى البلد" بالتعبير عن سعادتها بردود الفعل التي وصلت إليها عن مسلسل "الاختيار " للنجم أمير كرارة.

وأضافت: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لي عن دوري في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، خاصة أن الدور جديد عليَّ، كذلك أحداث العمل حقيقية من حياة الشهيد "أحمد المنسى" أحد أبطالنا البواسل، فأنا أجسد دور "مها عشماوي"، شقيقة الخائن هشام، فلم أتوقع الكم الهائل من المكالمات الهاتفية من أصدقائي، بالإضافة إلى رسائل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما كشفت الفنانة مها نصار عن التحضيرات التي قامت بها من أجل شخصيتها في مسلسل "الاختيار " للنجم أمير كرارة.

وتابعت: "شخصية «مها عشماوي» وهي إخوانية وأرتدي نقابا، تطلب منى هذا الدور تركيزا شديدا لأنها شخصية حقيقية أيضًا، جمعني جلسات كثيرة بالمخرج بيتر ميمي وقرأت كل المعلومات الكافية عنها، كما أنني عشت تلك الفترة، وذلك ساعدني كثيرا على تقديم الدور بشكل قريب من الواقع كل ذلك من أجل الوصول للشكل النهائي الذي ظهرت به".





بينما قال أمير كرارة، ان الشهيد أحمد المنسي، زاره في المنام بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" أمس.





وأضاف أمير كرارة، في تصريحات له": "قسما بالله وبحق الايام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد اذان الفجر نمت حلمت منسي جالي".





وتابع: "لابس التيشرت الأزرق والبنطلون البيچ الباجي وحاطط ايدو في جيبو وبيضحكلي بيقولي ايه الاخبار يا صحبي قولتيلو مبسوط يا منسي ضحك وقالي مبسوط.. دا انا فرحي فوق انهارده يا صحبي".