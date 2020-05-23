جامعة حلوان فى أسبوع.. تستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية.. وكلية الاقتصاد المنزلى تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى

وحرصت الجامعة على توفير سبل الراحة والأمان لجميع المصريين خلال فترة إقامتهم مع توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أماكن مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوعهم للحجر الصحى بناء على تعليمات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المصريين.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم إجراء العديد من الاستعدادات قبل وصول المصريين العائدين من الخارج حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المدينة الجامعية بالمطرية بالكامل، وتوفير بوابة للتعقيم من قبل الطب الوقائي لتعقيم الأفراد والحقائب والمستلزمات الخاصة بهم قبل الدخول للمبنى، وتجهيز الطاقم الطبي المسئول عن سلامة المواطنين، بالإضافة إلى وضع ملصقات تتضمن إرشادات للسلامة والتوعية في كل مكان، وتوفير مقاعد مريحة فى أماكن وجود الشاشات التليفزيونية، و توفير العمالة اللازمة لتلبية احتياجات السادة النزلاء، وتجهيز المبنى بأجهزة الأمن الصناعي و المولدات الكهربائية.









وأعدت جامعة حلوان حقيبة هدية للسادة العائدين من الخارج تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلي جانب توفير وسائل للترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.





كما خصصت الجامعة خطوطا تليفونية للسادة العائدين من الخارج للإجابة عن أي استفسار من قبل الفريق الطبي والإداري، وكذلك توفير أفراد أمن للتأكد من تطبيق قواعد العزل، بالإضافة إلى التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة صراف آلي لخدمتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.





وتم تجهيز و صيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من ٧ أدوار ، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين بالإضافة إلى ٦ أدوار أخرى يضم كل منها ٢٥ حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم حفاظا على سلامة المقيمين.





وتم التنسيق مسبقًا بين وزارة الصحه ووزارة التضامن الاجتماعى وجامعة حلوان لتجهيز المدينة الجامعية وتوفير أماكن إقامة مناسبة و إجراء عمليات التطهير والتعقيم بالحجرات والمباني والعيادات.