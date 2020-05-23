جامعة حلوان فى أسبوع.. تستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية.. وكلية الاقتصاد المنزلى تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى

أغان وطنية وهدايا.. رئيس جامعة حلوان يستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية
كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تعلن عن فتح باب التشعيب الإلكترونى
فوز مشروع بحثي بـ حاسبات حلوان بتمويل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن فوز مشروع بحثي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن تطبيق تشخيص وعلاج أمراض أوراق النبات، بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إتيدا – ITIDA بقيمة مليون ونصف جنيه مصري.
وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الاكاديمية والمشروعات البحثية هو أحد أولوياتها، هذا الي جانب العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة، مؤكدا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافة القطاعات وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.
وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أهمية ربط البحث العلمي بصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعطي الجامعة أولوية كبيرة لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة وإعطاء أولوية للابحاث العلمية التي تعمل على حل المشكلات المجتمعية.
وأكد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى والذى يجب ترجمته على أرض الواقع في ظل رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .
ويقدم المشروع الفائز المقدم من ا.د منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات حلا تطبيقيا لتشخيص أمراض النباتات حيث يجمع الحل المقترح بين أحدث منهجيات البحث وتقنيات تكنولوجيا المعلومات لتزويد المزارعين المصريين ومركز البحوث الزراعية ومصالح القطاع الزراعي الأخرى بتطبيق لتشخيص أمراض النباتات من صور أوراق النبات بطريقة سريعة وسهلة ودقيقة.
وتقوم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحويل التقنيات الأكاديمية والبحثية إلى تطبيق عملي للمساعدة في حل مشكلة العالم الحقيقي، كما ستقوم تقنية البيانات بتطوير تطبيقين اعتمادًا على البحث الأكاديمي أحدهما لهواتف Android والآخر لأجهزة Apple "iPhone" بالإضافة إلى الخلفية المطلوبة للتطبيقات.
حرصا من جامعة حلوان على مواكبة التحول الرقمى أعلنت كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني للفرقة الاولى.
وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد الكلية.
ويأتي ذلك نظرا لاهتمام الجامعة بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية، ويقوم الطالب بالدخول على الموقع الالكترونى التالى:
ويقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وكلمة المرور الافتراضية(١٢٣) عند الدخول لاول مرة على الموقع، ويقوم بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له من الشعبة بالثانوية العامة والرقم القومى والاسم والتليفون والنوع، والبريد الإلكتروني، وعنوان الطالب.
ويقوم الطالب باختيار الخمس الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب .
وسط حفاوة شديدة وعلى أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية استقبل اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج وعددهم 289 لقضاء فترة العزل الاحتياطي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، والذي تم تخصيصه للحجر الصحى في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحرصت الجامعة على توفير سبل الراحة والأمان لجميع المصريين خلال فترة إقامتهم مع توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أماكن مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوعهم للحجر الصحى بناء على تعليمات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المصريين.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم إجراء العديد من الاستعدادات قبل وصول المصريين العائدين من الخارج حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المدينة الجامعية بالمطرية بالكامل، وتوفير بوابة للتعقيم من قبل الطب الوقائي لتعقيم الأفراد والحقائب والمستلزمات الخاصة بهم قبل الدخول للمبنى، وتجهيز الطاقم الطبي المسئول عن سلامة المواطنين، بالإضافة إلى وضع ملصقات تتضمن إرشادات للسلامة والتوعية في كل مكان، وتوفير مقاعد مريحة فى أماكن وجود الشاشات التليفزيونية، و توفير العمالة اللازمة لتلبية احتياجات السادة النزلاء، وتجهيز المبنى بأجهزة الأمن الصناعي و المولدات الكهربائية.
وأعدت جامعة حلوان حقيبة هدية للسادة العائدين من الخارج تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلي جانب توفير وسائل للترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.
كما خصصت الجامعة خطوطا تليفونية للسادة العائدين من الخارج للإجابة عن أي استفسار من قبل الفريق الطبي والإداري، وكذلك توفير أفراد أمن للتأكد من تطبيق قواعد العزل، بالإضافة إلى التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة صراف آلي لخدمتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.
وتم تجهيز و صيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من ٧ أدوار ، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين بالإضافة إلى ٦ أدوار أخرى يضم كل منها ٢٥ حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم حفاظا على سلامة المقيمين.
وتم التنسيق مسبقًا بين وزارة الصحه ووزارة التضامن الاجتماعى وجامعة حلوان لتجهيز المدينة الجامعية وتوفير أماكن إقامة مناسبة و إجراء عمليات التطهير والتعقيم بالحجرات والمباني والعيادات.