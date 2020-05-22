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محافظات

توفير السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية خلال فترة عيد الفطر بالبحر الأحمر

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:06 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
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إبراهيم جادالله

عقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم، اجتماعًا بحضور مديري عموم مديريات الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، والشئون القانونية، والتموين، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة جاء الاجتماع لمناقشة موقف بعض المشروعات القومية بالغردقة.

 

وتابع المحافظ، استعدادات المحافظة لتوفير جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، خلال فترة عطلة عيد الفطر، وانتظام العمل والإنتاج بالمخابز، وتوفير الوقود والشحومات والزيوت والبوتاجاز.


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وطالب المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، من قبل لجان من مديرية التموين، ومباحث التموين، لضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتابع المحافظ أيضا موقف صرف الإعانات العاجلة بالمنشآت السياحية، الذين تضرروا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والمقدمة من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

 

وأكد على رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ومراكز الإسعاف، تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد.

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