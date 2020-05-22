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مرأة

بإطلالة صيفية .. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في آخر صورها

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:37 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة  صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.

وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الموف هاف استوميك، واختارت عليه بنطال جينز باللون الثلجي، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الاعلى بعمله كحكة بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البني، مع الماسكرا، والآي لاينر.

واختارت ديميت اوزديمير ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادة باللون الذهبي حول عنقها، وهو ما ابرز من بساطة إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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