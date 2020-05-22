شاهد .. تشميع 13 محلًا تجاريًا لمخالفة مواعيد الحظر ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن غلق وتشميع 13 محل تجاري بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة .









وذلك لمخالفة لقرار مجلس الوزراء وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة ومسؤولى قسم الاشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية.









جاء ذلك خلال حملة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري، بحملة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية والالتزام بمواعيد حظر الانتقال.





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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.







