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ديني

علي جمعة يكشف معجزة حدثت للنبي دانيال وهو في البئر مع أسدين.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:29 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي دانيال كان في البئر مع أسدين - سبعين- وكانا يلعقان جسده، ودعا الله فأتى له بالنبي ارميا  وكان معه طعامًا أتي من فلسطين للعراق.


وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الجمعة، أن أن الله استجاب له الدعاء، فارميا أرسل إلى اشعيا أن أعد طعامًا وأرسله، وكان الغرض منه أن يطعم دانيال وهو في البئر، فتأخر فارسل له يهده فأتى الطعام على الحال، وأكل منه وأنزل لدانيال وهو في البئر.


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن النبي دانيال أحد أنبياء أهل الكتاب، وكان مبعوثًا نبيًا مع ارميا، لافتًا: الذي جعل له علاقة وجود مع مصر هو ذلك القبر الذي بني عليه مسجد، وسمي به اسم الشارع الموجود في الإسكندرية.

ولفت المفتي السابق أن المصريين تعلقوا بقبر النبي دانيال لأنه مستجاب عنده الدعاء ومجرب، مبينًا: هذا راجع إلى عوامل كونية وروحية، فيستجاب الدعاء عند قبور الأنبياء والأولياء، والناس تذهب إلى المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ولا حرج في فعل ذلك، لأن الله - سبحانه وتعالى- له ملك الزمان والمكان وملك كل شيء.


وأشار الدكتور على جمعة إلى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- حفر أكثر من 10 قبور لدفنه، مبينًا: الموجود في الإسكندرية هو النبي دانيال، وقد تكون الإسكندرية أحد المواطن التي حفرها عمر لتخبئة الجثمان، وورد أن دانيا نبي ولكنه ليس الموجود في تستر، فبني إسرائيل كان يسمون على أسماء أبنائهم، فنجد اسم ارميا وكذلك شمعون، وإن كان توافق الإسم لا يدل على وحدة المسمى.
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