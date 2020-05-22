علي جمعة يكشف معجزة حدثت للنبي دانيال وهو في البئر مع أسدين.. فيديو

، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي دانيال كان في البئر مع أسدين - سبعين- وكانا يلعقان جسده، ودعا الله فأتى له بالنبي ارميا وكان معه طعامًا أتي من فلسطين للعراق.

وأضاف «

» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الجمعة، أن

أن الله استجاب له الدعاء، فارميا أرسل إلى اشعيا أن أعد طعامًا وأرسله، وكان الغرض منه أن يطعم دانيال وهو في البئر، فتأخر فارسل له يهده فأتى الطعام على الحال، وأكل منه وأنزل لدانيال وهو في البئر.