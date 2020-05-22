الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والزعماء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى الاتصالات مع القادة والزعماء والأمراء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث أجرى أكثر من اتصال بعدد من القادة ، وتلقى اتصالات من زعماء العرب ، وتمنى لشعوبهم الأمن والاستقرار.

وأجرى أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن خادم الحرمين الشريفين بادل الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا لمصر والشعبين الصديقين كل خير وبركة وسلام.





وتناولا خلال الاتصال عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين، وكذلك التباحث حول بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





كما تبادل الرئيس السيسى التهنئة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي تمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الامن والسلام والتقدم.





ومن جهته، اعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.





وأجرى الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن العاهل البحريني أعرب عن خالص امتنانه للرئيس عن هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر كل التوفيق والازدهار.





وأجرى الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.





وقدم الرئيس السيسي التهنئة للبرهان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق اول عبد الفتاح البرهان الرئيس السيسي التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.





وأجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيًا صباح اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الفلسطيني اعرب من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار.





كما قدم الرئيس السيسي التهنئة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت خلال اتصال تليفوني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بالخير والاستقرار.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن سمو أمير دولة الكويت أعرب عن خالص امتنانه للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.





كما أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وامن وسلام.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد المجيد تبون أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة وبادل الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبا.





وقدم الرئيس السيسى التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التونسي أعرب من جانبه عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.





وتلقى الرئيس السيسي صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للاردن الشقيق حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.









كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك اعرب خلاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة ، متمنيًا للعراق الشقيق تحقيق الامن والاستقرار.









كما تناول الاتصال بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التوافق علي تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والامنية.