رصاصة في وجه الإرهاب.. أهالي أبطال كمين البرث يعلقون على "الاختيار"

العسكري علي من الشجعان.. والد الشهيد تعليقا على "الاختيار": خلاني أشوف ابني كأنه قدامي

بالدموع.. أسرة الشهيد النقيب أحمد حسانين تتابع آخر حلقة في مسلسل الاختيار

رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار

أرملة الشهيد شبراوي: فخورة بما قام به البطل وتابعت حلقة الاختيار بكل تركيز

والد الشهيد الشبراوي لـ صدى البلد: الاختيار رصاصة في وجه الإرهاب









بكل فخر.. ممزوج بالألم تابع أهالي وأسر الشهداء الحلقة الأخيرة من مسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد منسي ورفاقة من رجال الكتيبة 103 واستهداف كمين البرث.









اختلفت ردود أفعال أهالي الأبطال ما بين الفرح والدموع الممزوجة بالفخر ، بعدما شاهدوا الحلقة الاخيرة التي رصدت استشهاد أبطال كيمن البرث.









"على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخوره بيك ، وانابشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعاده بيك" .. بهذه الكلمات تحدث الحاج على والد الشهيد على على على السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية .



وتابع أن نجله عاش شجاعا ومات شجاعا مضيفا : " وزى ماقالوا فى الاغنيه "العسكرى على من الشجعان".



وأكد أن مسلسل "الاختيار" جعله يرى على وكأنه أمامه ورأى بطولته وشجاعته متابعا : " كل شويه حد من البلد يكلمنى شفنا على وبطولته ابنك بطل... ايوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنه ربنا يرحمهم جميعا".

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دور الشهيد ظهر في الحلقات الاخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلاحتى وهو يلفظ أنفاسه فقد اصيب بأكثر من ٥٠ طلقه بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشق لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.









الحاجة فاطمة الزهيري والدة الشهيد علي علي السيد ، فقالت "يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أكل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع". أما



والدة الشهيد أكدت أن " مسلسل " الاختيار " جعلها ترى علي ةكأنها تكلمه وتقول له بطل يا على فخوره بيك يا قلب أمك.



وتابعت : "انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله.. على كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد".







وفي المنوفية تابعت أسرة الشهيد البطل النقيب أحمد محمد حسانين شهيد معركة البر ث في أجواء وطنية ملتهبة تتخللها الدموع التي تزرفها العيون حزنا وفخرا بأبناء مصرنا الغالية الذين قدموا ارواحهم فداءا ليعيش وطنهم حرا أبيا .





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وتجمعت الأسرة داخل فناء المنزل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يرصد بطولات شهداء الجيش المصري الذين دافعوا بدماءهم عن أراضي سيناء الغالية.

أما فتحي احمد والد الشهيد النقيب هيثم فتحي، ابن قرية صفط الخمار قال إن الشهيد هيثم هو الابن الأكبر لأشقائه محمد كلية التربية وأحمد كلية الهندسة وشقيقتهم الصغرى بالثانوية العامة، مضيفا: كنت ضابط احتياط وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووالدته تعمل مدرسة بمدرسة فى قريتنا صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وأن هيثم كان شخصية لابد أن تموت لأنه كان أشبه بالملاك الذى يسير على الأرض، فقد كان فى غاية الأدب والاحترام، لم يكن ليرفع صوته وأنا موجود. بالمنيا قال إن



وطالب أن تهتم الدولة بإنتاج أعمال كمسلسل الاختيار فهذه الأعمال القيمة ترسخ للقيم والمبادئ والتضحيات، كما أنها ترصد أبطالا يجب أن يكونوا عبرة لكل شباب الوطن.







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وتبع أنه قضى أغلب حياته فى السعودية فقد كان عمر هيثم فى ذلك الوقت 5 سنوات، ودخل الصف الأول الابتدائى وهو عنده 5 سنوات ونصف، وحصل على الثانوية العامة من هناك بمجموع 99,74٪.









ةتابع :" ابني كان يعشق مساعدة زملائه حتى ليلة استشهاده وكان يحب الكرة ويلعب الكرة وكان هيثم أهلاوى ويعشق الأهلى.









وأضاف :" خبر وفاته نزل علىّ كالصاعقة، وكنت فى السوق أشترى ما يحب هيثم أن يأكله لأنى أعلم أن إجازته باقى عليها يومين، وأنا فى طريق عودتى إلى المنزل اتصل بى أحد زملائه وأخبرنى بخبر استشهاده، وأنا احتسبته عند الله ".









يذكر أن الشهيد البطل هيثم فتحى أو كما كان يطلق عليه داخل كتيبته "فتحى" من قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وله اثنين من الأشقاء وكان متزوج ولديه ابن واحد اسمه اسر يبلغ من العمر 4 سنوات، والشهيد أحد افراد الكتيبه 103 التى كان قائدها الشهيد البطل العقيد أحمد منسى





لم يختلف الأمر كثيرا هنا في منزل الشبراوي فأكدت المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية أنها فخورة بمسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.

واستكملت زوجة الشهيد في حديثها لموقع صدي البلد أن هذا العمل الدرامي نقل الدرامة من الإسفاف الي تقديم محتوي ذو قيمة ويترك علامة للأجيال القادمة.

وتابعت : " حرصت علي متابعة مسلسل الاختيار رغم ان دور زوجها لم يظهر إلا في منتصف حلقات المسلسل وهذا طبيعي لأن المسلسل يتحدث عن حياة الشهيد أحمد المنسي، وأضافت ان زوجها الشهيد كانت تجمعة علاقة صداقة قوية بالبطل أحمد المنسي داخل الكتيبة 103 وخارجها".

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وأوضحت المهندسة "ندي" انها تابعت حلقة الاختيار الاخيرة بكل تركيز وفخر ، مؤكدة انها كانت فخورة جدا بما قام به زوجها الشهيد في مواجهة التكفيريين والدفاع عن أرض سيناء الحبيبة. أما المحاسب "عمر الشبراوي والد الشهيد أكد ان مسلسل الأختيار يعد رصاصة في وجة الإرهاب وأعوانه وأنه فخور جدا بما قدمة نجلة من تضحية من أجل الوطن ووقوفة هو وزملائة في مواجهة التكفيريين. وأضاف والد الشهيد شبراوي انه تابع حلقة مسلسل الاختيار وأكتشف ما كان يقوم به نجله من دور بطولي في مواجهة التكفيريين ولم يكن يخبرهم به لكي لا نقلق عليه. وأستكمل والد الشهيد ان نجلة أحمد كان الذراع الأيمن للشهيد البطل أحمد المنسي وخاصة لانه خدم في الكتيبة 103 فترة طويلة من عام 2014 الي عام 2017 وكان يخرج مداهمات كثيرة وجمعته علاقة صداقة قوية بالشهيد أحمد المنسي وجميع رجال الكتيبة. وأضاف والد الشهيد شبراوي في حديثة لموقع صدي البلد ان حلقة اليوم من مسلسل الأختيار أعادت الينا جميع زكريات أستشهاد البطل أحمد الشبراوي بكل تفاصيلها وربنا ينتقم من الأرهاب والتكفيريين ويحفظ مصر وأهلها. اقرا ايضا جنازة الشهيد الشبراوي تتحول لمظاهرة ضد الإخوان .. فيديو و صور









