البحث العلمى تطرح وظيفة مستشار وطني لإدماج ذوي الإعاقة.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن وظيفة: المستشار الوطني لإجراء تقييم فجوة السياسات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.









وأوضحت الأكاديمية أنه يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال الإعاقة وسياسة سوق العمل والاندماج الاجتماعي.





كما أنه يجب إلا يكون على معرفة وثيقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية متقدمة في العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو المجالات الأخرى ذات الصلة.





بالإضافة إلى اللغة فلابد من الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا، علما بأن الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.





في نهاية المهمة التى تستمر من ثلاث الى خمس شهور يجب على المستشار الوطنى تقديم تقرير متكامل(حوالى 30 صفحة) عن تقييم فجوة السياسات وتوصيات لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.



