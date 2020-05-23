بيرقصوا في الشارع ... شباب يكسرون حظر التجول فى المهندسين | فيديو

مازالت حالة الاستهتار من المواطنين بفيروس كورونا مستمرة على الرغم من زيادة أعداد الإصابات فى الآونة الأخيرة، ورصدت عدسة "صدى البلد " مجموعة من الشباب يكسرون حظر التجول فى المهندسين ويرقصون فى الشوارع متجاهلين تعليمات الحكومة ووزارة الصحة من أجل مقاومة فيروس كورونا
والقضاء عليه .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
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