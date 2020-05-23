AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بيرقصوا في الشارع ... شباب يكسرون حظر التجول فى المهندسين | فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
مازالت حالة الاستهتار من المواطنين بفيروس كورونا مستمرة على الرغم من زيادة أعداد الإصابات فى الآونة الأخيرة، ورصدت عدسة  "صدى البلد " مجموعة من الشباب يكسرون حظر التجول فى المهندسين ويرقصون فى الشوارع متجاهلين تعليمات الحكومة ووزارة الصحة من أجل مقاومة فيروس كورونا والقضاء عليه .


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.


اقرأ أيضا : 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوابير وزحام أمام البنك الأهلي بـ الزيتون.. فيديو

شاهد.. زحام على مكاتب بريد القليوبية

رغم التحذيرات.. زحام وتكدس السيارات فى منطقة أرض اللواء.. فيديو

سيولة مرورية في التحرير وشوارع وسط البلد .. فيديو

رغم تحذيرات تفشي الوباء.. زحام شديد أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات "فيديو"

ترشيحاتنا

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

رغم شعوره بأعراض كورونا .. كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا يخرق قواعد العزل ويزور والديه

اعتقال رئيس تحرير صحيفة مغربية بتهمة محاولة اغتصاب شاب

بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن رمضان صبحي .. تفاصيل

8 فوائد لتناول الحلبة .. تعرف عليها

خالد الغندور: الزمالك سيقاضي كاف بسبب منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور