نظافة وجمال.. 4 وصفات لتقشير القدمين بالمنزل





مقشر القدم النعناع المهدئ

1 كوب سكر حبيبات

زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

قطرات قليلة من زيت النعناع العطري









خذ 1 كوب من السكر المحبب وصب في وعاء الخلط. أضف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند المفضل لديك تدريجيًا واخلطهما معًا حتى تحصل على قوام رطب قليلًا ولكن محبب. أضف بضع قطرات من زيت النعناع العطري. انقلي المقشر إلى زجاجة جميلة واستخدميه في الحمام أو الدش لتقشير وترطيب وتهدئة القدمين الملتهبة.





مقشر منعش لليمون القدم

2 كوب سكر حبيبي

1/4 إلى 1/3 كوب زيت اللوز أو جوز الهند

6-8 قطرات من زيت الليمون العطري

امزج السكر وزيت اللوز في وعاء نظيف وجاف وأضف الزيت ببطء حتى تحصل على قوام رملي رطب وناعم. أضف الكثير من زيت الليمون العطري كما هو مفضل واعمل على الأقدام لمدة خمس دقائق قبل شطفه في الحمام. ستشعر قدميك وكأنهما قد تلقيا علاج سبا منعشًا.





مقشر الحليب لمعالجة الكعوب المتشققة

1 كوب لبن

5 أكواب من الماء الدافئ

4 ملاعق كبيرة سكر أو ملح

1/2 كوب زيت أطفال

حجر الخفاف

لوحة Stridex

مرطب كثيف مفضل

جوارب

اسكب كوبًا من الحليب و 5 أكواب من الماء الدافئ في حوض استحمام القدم أو حوض كبير وانقع قدميك لمدة خمس إلى 10 دقائق. في وعاء ، يسكب زيت الأطفال والسكر أو الملح ويخلط جيدًا. اصنعي عجينة سميكة وضعيها على كامل القدمين ، دلكيها بحركات دائرية. أنهي بشرتك بفرك الحجر الخفاف على الكعوب المتصلبة. شطف وتجفيف القدمين. بعد ذلك ، فرك القدمين مع منصات Stridex ، والتي تقشرها أيضًا. ثم ضعي مرطبًا سميكًا أو الفازلين على أسفل القدمين. ارتدِ جوارب سميكة ودافئة واسترح وقدميك لعدة ساعات أو نام بارتداء الجوارب.





نقع القدم محلية الصنع لأقدام مؤلم

الماء الساخن

2 ملاعق طعام من الخل

ملح إبسوم أو ملح البحر





يقلل الخل من الالتهاب ويمكن أن يجعل القدم المتعبة والمؤلمة تشعر بالتحسن. املأ حمام قدم أو حوض كبير بالماء الساخن.



