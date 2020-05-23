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اقتصاد

بعد 16 ساعة انقطاعا.. عودة مياه الشرب للمناطق المتضررة بالجيزة

السبت 23/مايو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال الإصلاح لخط ١٠٠٠ مم الخارج من محطة مياه إمبابة، والمغذى للخزان اليابانى بالرماية.


وأوضحت الشركة، أنه تمت إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.



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وكانت الخدمة تعرضت للانقطاع في التاسعة مساء الأمس بمناطق الهرم وفيصل والطالبية وكفر طهرمس بسبب كسر خط الـ 1000 مم.


كما تضررت مناطق المريوطية ومنشية البكاري والكوم الأحمر، نتيجة للكسر.


وتعد محافظة الجيزة من أكثر المناطق التي تعاني من مشكلات بقطاع مياه الشرب وتتكرر بها الانقطاعات للخدمة لفترات طويلة، بسبب تزايد أعداد الوحدات السكنية بها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للتوسع العشوائي للبناء، وتسعى وزارة الإسكان لتنفيذ عدد من مشروعات المياه العاجلة بالمحافظة لحل الأزمة خاصة بالمناطق الأكثر تضررا.

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