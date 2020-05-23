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محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز برصد البناء المخالف خلال العيد

السبت 23/مايو/2020 - 03:01 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استمرار قطار الازالات خلال أجازة عيد الفطر المبارك بدون توقف مؤكدا أنه  لا تراجع عن إستعادة كل متر من أراضي الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد وازالتها علي الفور . 

وشدد راشد، على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالمرور اليومي خلال اجازة عيد الفطر لرصد اي حالات بناء مخالف والتعامل الحازم معها وضبط القائمين عليها مؤكدًا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم . 

وقال المحافظ أن ذلك الاجراء  يأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا . 

وأكد  التصدي لأى محاولة يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .


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