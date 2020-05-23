لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

البندق حبات صغيرة بنية اللون، وتستخدم فى العديد من الأشياء فيمكن وضعها على القهوة أو تناولها بمفردها، أو وضعها على العديد من أطباق الحلويات، ويحتوي البندق على الكثير من الفوائد، فهو غني بالبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن التي تفيد صحتك إلى حد كبير





وكما أوضح موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد البندق على الصحة والشعر والبشرة...





- تقليل مخاطر السمنة

البندق يعزز التمثيل الغذائي عند استهلاكه ، وهذا يساعد على فقدان الوزن، وزيادة التمثيل الغذائي يعني زيادة في معدل حرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة وفقًا لدراسة ، تقلل المكسرات من فرص السمنة لأنها تزيد من التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك ، البندق غني بالبروتين والدهون والألياف التي تعطي الشعور بالامتلاء.





- تعزيز صحة القلب

البندق مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 9 الدهنية التي تساهم في زيادة الكولسترول الجيد وخفض الكولسترول السيئ، ويساعد هذا في منع تراكم اللويحات في الشرايين ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى، وفقًا لدراسة ، قلل النظام الغذائي الغني بالبندق من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكولسترول الدهني منخفض الكثافة .









- منع السرطان

البندق مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تقلل من تأثير الجذور الحرة في الجسم التي تسبب السرطان، البندق والمكسرات الأخرى تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى proanthocyanidins التي قد تساعد في منع بعض أنواع السرطان، البندق هو أيضًا مصدر جيد لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي من تلف الخلايا المرتبط بالسرطان ، للحصول على معظم مضادات الأكسدة من البندق .





- إدارة مرض السكري

وفقًا لدراسة بحثية ، يمكن أن يساعد البندق في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، تم إعطاء المشاركين مزيجًا من 15 جرامًا من الجوز و 7.5 جرامًا من اللوز و 7.5 جرامًا من البندق ، ونتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض كبير في مستويات الأنسولين، ويقال أن حمض الأوليك ، وهو نوع من الأحماض الدهنية في البندق ، له تأثيرات مفيدة على حساسية الأنسولين.









- تشجيع صحة البشرة والشعر

البشرة والشعر الصحيين تساهم الكمية العالية من فيتامين E في البندق في صحة البشرة والشعر، يمنع فيتامين E شيخوخة البشرة المبكرة ويحافظ على صحة الجلد عن طريق علاج الندوب وحب الشباب والتجاعيد، كما يساعد فيتامين في نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر.



