أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

كشفت الإعلامية شيما صابر عن تطورات ملف ضم الأهلي لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي والتي من المقرر ان تنتهي الإعارة نهاية الموسم الجاري









كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.













واصل وائل جمعة، أسطورة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفالاته بذكرى تتويج المارد الأحمر، بلقب نادي القرن.







