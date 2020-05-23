أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

نشر موقع صدى البلد العديد من أخبار الأهلي على مدار اليوم والتى نرصد لكم أبرزها الآن.
كشفت الإعلامية شيما صابر عن تطورات ملف ضم الأهلي لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي والتي من المقرر ان تنتهي الإعارة نهاية الموسم الجاري
كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.
واصل وائل جمعة، أسطورة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفالاته بذكرى تتويج المارد الأحمر، بلقب نادي القرن.
رفضت إدارة الأهلي الذهاب بعيدًا في التفاوض علي ضم باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعد المغالاة الرهيبة في المقابل المادي المطلوب.