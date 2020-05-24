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أحمد موسى: عايز الخونة يتألموا من مشهد إعدام عشماوي.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:13 ص
لحظة اعدام هشام عشماوي
لحظة اعدام هشام عشماوي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابى هشام عشماوي، الخونة شمتوا في شهدائنا الأبطال.

وأضاف أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": مفيش حاجة اسمها حق الارهابي، لان الإرهابي ليس له حقوق على الإطلاق".

وتابع أحمد موسى: "الناس كانت عايزة تشفي غليلها وتعاقب هشام عشماوي في ميدان التحرير وكل واحد يعدي يضربه قلمين، ولكن يجب ان نشاهد لحظة اعدام الارهابي هشام عشماوي للتاريخ لان هذا مصير الخيانة، واحنا مش بنفرح بموت أحد ولكن من قتل يقتل".

وأضاف أن هناك خونة في تركيا وقطر يستحقون الإعدام لانهم خونة وقتلة مثل هشام عشماوي، لان المحرض مثله مثل المنفذ للقتل، مؤكدا أن تنفيذ حكم الإعدام مصير الخائن وهذا الحق وشرع الله عز وجل لانه القصاص، مرددا :"طالما المشاهد دي تعباكم هنعرضها كتير".

وأشار إلى أن بعض الدول الآن تتخلى عن مساندة جماعة الإخوان الارهابية وتسلمهم، متابعا: "عايز الخونة يتالموا في صمت بعد اعدام عشماوي، وجماعة الاخوان بكت على هشام عشماوي أكتر من أي شخص آخر إخواني، وبعضهم كذبوا انه اعدم. 
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