أحمد موسى: الغنوشي وجماعة الإخوان بيورطوا تونس في التنظيمات الإرهابية.. فيديو

وأشار موسى، إلي أن الرئيس التونسي قال "إن الدولة هتتحرك لمواجهة اللي بيشتغلوا لإحداث فوضى.. وأن الناس اللي حابين يعيشوا تونس طول الوقت في فوضى مش هسمح لهم".





وأختم موسى قائلا: رسائل مقدمة من الرئيس التونسي للغنوشي وجماعة الإخوان الإرهابية اليوم، اللي بيحاولوا ياخدو تونس في التنظيمات الإرهابية اللي موجود في ليبيا".