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أحمد موسى: الغنوشي وجماعة الإخوان بيورطوا تونس في التنظيمات الإرهابية.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:45 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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اسراء صبري
قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر، قائلا إننا نحيي الشعب التونسي الشقيق ماعدا اتباع النهضة الإخوان.

وقال أحمد موسي، إن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة بيورط تونس..الغنوشي ماسك البرلمان وعامل نفسه رئيس الدولة".

وأضاف "موسى"، خلال برنامجة "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغنوشي منذ أسبوع إجرى إتصالا مع فايز السراج، رئيس الحكومة الغير شرعية في ليبيا، معقبا: كان بيهنية على الحاجات إللي عملوها خلال الفترة الماضية".

وأوضح هناك أزمة داخل البرلمان التونسي، لافتا إلي أن البرلمان سيعقد جلسه يوم 3 يونيو، لمحاسبة راشد الغنوشي.

وأكد موسى، أن اليوم الرئيس التونسي "قيس السعيد" قدم رسالة للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متابعا: اتكلم بشكل واضح وكل اللي هيسمع هيعرف أن الكلام موجه للغنوشي وبتوع الإخوان اللي موجودين في تونس".

واستطرد: ملخص الكلام أنه قال، إن تونس لديها رئيس واحد وهو المسئول عن السلطة والإتصالات الخارجية وغيرها، وتابع :"احنا بنواجه فيروس كورونا..ولكن هنخلص كورونا عشان نتوجه لي الفيروسات الآخري اللي موجودة وبتحاول تحرق المجتمع.. اللي هيحاولوا يحرقوا المجتمع هما أول ناس هيحترقوا".

وأشار موسى، إلي أن الرئيس التونسي قال "إن الدولة هتتحرك لمواجهة اللي بيشتغلوا لإحداث فوضى.. وأن الناس اللي حابين يعيشوا تونس طول الوقت في فوضى مش هسمح لهم".

وأختم موسى قائلا: رسائل مقدمة من الرئيس التونسي للغنوشي وجماعة الإخوان الإرهابية اليوم، اللي بيحاولوا ياخدو تونس في التنظيمات الإرهابية اللي موجود في ليبيا".
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