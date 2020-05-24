كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا





وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الإصابات 17 منها محلية، و8 حالات قادمة من الخارج.





وبذلك تسجل كوريا الجنوبية 11 ألفا و190 إصابة بفيروس كورونا المستجد ، و266 حالة وفاة.





وكانت كوريا الجنوبية، بعد أن ظنت أنها هزمت الفيروس بالكامل، اكتشف المسؤولون تفشي الفيروس من جديد من ملهى ليلي في منطقة إتايوان في سيول، وكان لتطبيق التتبع دور في كشف ذلك، إضافة إلى عمليات الرصد.





بدأت سيول نظام تتبع واختبار للأشخاص الذين زاروا الملهى أو كانوا على اتصال مع أولئك الذين كانوا به.





وأظهرت نتائج الاختبار إيجابية اصابة 170 شخص بكوفيد 19، وتم وضعهم في الحجر الصحي.





ويرى المسئولون الجنوبيون، أن عملية التتبع أساسية للمساعدة في وقف موجة ثانية من العدوى، لكن تطبيق المملكة المتحدة ، الذي تجري تجربته على جزيرة وايت ، ليس جاهزًا بعد، وليس عمليا كتطبيق التتبع الكوري الجنوبي.



