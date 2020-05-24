تركيا تفشل في فرض سيطرتها العسكرية على ليبيا.. دواء ريمديسيفير التجريبي يسرع شفاء مرضى كورونا.. مقتل 2 من قادة تنظيم داعش الإرهابي بشرق سوريا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والعربي والإقليمي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحاديث والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، في منطقة العين خلال اتصال مرئي.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 28 حالة.





وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 704.





ومن السودان، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السودان عن مصادرة أصول بقيمة 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته وأعوانه.





وإلى تونس، يبدو أن راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس رئيس حركة النهضة، لم يكن ينتظر أن يواجه هبة الغضب الشعبي والحزبي، بعد الإعلان من طرابلس عن اتصاله بفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، ودعمه لميليشيات طرابلس والمرتزقة.





ومن ليبيا، تؤكد المؤشرات الأولية ودلائل الأحداث، أن تركيا فشلت فشلًا ذريعًا في تمرير خططها الطامعة في فرض سيطرتها العسكرية على ليبيا، حيث واصل الجيش الليبي تصديه لهجوم شنته ميليشيات كتائب الوفاق، بقيادة القوات التركية، في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن منصات الدفاع الجوي، تمكنت خلال الساعات الماضية، من إسقاط 5 طائرات تركية مُسيّرة، من طراز بيرقدار.





ومن السعودية، أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.





فيما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر.





وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان مسئول علمي أمريكي رفيع المستوى، بأن دواء «ريمديسيفير» التجريبي يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة في مجلة طبية مهمة، فيما أتت تجارب تجرى في الصين حاليًا بنتائج مبشرة لعلاج كوفيد 19.





ودوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، قتلت اثنين من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.





ومن صحيفة "الاتحاد"، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 431 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.