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أخبار العالم

مصلون فلسطينيون يدخلون المسجد الأقصى بالقوة لإقامة صلاة العيد.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 08:55 ص
مناوشات عند المسجد
مناوشات عند المسجد الأقصى
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قسم الخارجي
نجح عدد كبير من المصلين الفلسطينيين في الوصول إلى باب الأسباط بـ المسجد الأقصى وأداء صلاة عيد الفطر، رغم محاولة الشرطة الإسرائيلية منعهم بالقوة من الدخول.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، اندلعت اشتباكات في محيط المسجد الأقصى منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية العنف لمنع المصلين من الدخول، لكن هؤلاء قاوموا بإصرار ونجحوا في إزالة الحواجز عند باب الأسباط والدخول.


وكان مجلس الأوقاف في القدس قد أعلن الثلاثاء الماضي إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين عقب عيد الفطر وذلك بعد إغلاق استمر شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مجلس أوقاف القدس إنه يتابع عن كثب تطورا إيجابيا حول انحسار وباء كوفيد19، حتى تنتهي فترة تعليق دخول المصلين للحرم القدسي الشريق حرصًا منه على استمرار إعمار المسجد الأقصى بالمصلين.

وأضاف أوقاف القدس أن قرار رفع تعليق الصلاة فى الأقصي جاء بناءً على ما قرره مجلس الأوقاف برفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك عقب عيد الفطر المبارك.

واختتمت أوقاف القدس أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات عودة المصلين للأقصى.
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