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أخبار العالم

غزة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات

السبت 23/مايو/2020 - 11:52 ص
بيان هام من غزة حول
بيان هام من غزة حول إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم السبت بيانا هاما من وزارة الأوقاف فى قطاع غزة حول إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات. 

وأكدت وزارة الأوقاف في غزة، ضرورة التزام المصلين بإجراءات الوقاية المعلن عنها سابقًا خلال إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات التابعة لها.

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وقالت أوقاف غزة، في البيان، "أجرينا تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وأعدنا دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد، خاصة بعد زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين في الحجر، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون كان هذا القرار".

وتابعت الأوقاف "إن صلاة العيد شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية".

وطالبت أوقاف غزة بالالتزام بإجراءات الوقاية في صلاة العيد وإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية، واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استلامها أثناء صلاة الجمعة، فهي مصنوعة من القماش وتصلح للاستخدام مرات متعددة بعد غسلها.

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