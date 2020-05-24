أخبار السعودية اليوم: خادم الحرمين يثمن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.. العالم الإسلامي يستقبل عيد الفطر بفرحة حذرة.. وعمال قطر ينتفضون ضد سوء المعاملة

خادم الحرمين: السعودية لن توفر جهدًا في سبيل تقديم الخير للبشرية في جائحة كورونا

قطر تعترف بانفجار انتفاضة العمال ضد سوء المعاملة

منظمات دولية تحذر من تعرض 80 مليون طفلًا لأمراض خطيرة بسبب كورونا

زعيم كوريا الشمالية يستعرض إجراءات لرفع حالة التأهب النووي





أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، استعدادات العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واهتمت بتهاني زعماء ومسئولي العالم للمسلمين بمناسبة حلول العيد، كما تابعت ارتباك السلطات القطرية إزاء انتفاضة العمال ضد سوء المعاملة.









ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة وجّهها للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، تأكيده أن السعودية لن توفر جهدًا في سبيل تقديم الخير للبشرية في جائحة «كورونا» خصوصًا، وفي كل مناحي الحياة عمومًا.









وقدّر خادم الحرمين بشكل كبير قضاء المواطنين والمقيمين العيد في بيوتهم، ملتزمين بكل وعي ومسئولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامتهم، ومعربًا عن الفخر بالكوادر الصحية والميدانية في كل القطاعات التي تصدت لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص، ومؤكدًا أن «المملكة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي قد يكون بعضها مؤلمًا لكنها الضرورة، ومن أجل الإنسان يهون كل ما دونه».

















وأبرزت صحيفة "عكاظ" اعتراف السلطات القطرية بانتفاضة العمال في البلاد ضد سوء المعاملة والإهمال في ظل انتشار فيروس كورونا.









وفي أحدث واقعة على تردي الأوضاع في الإمارة الخليجية، شهدت العاصمة القطرية الدوحة تظاهرة، أمس الأول، الجمعة، نظمها عمال احتجاجًا على عدم حصولهم على أجورهم، ما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية.











وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 100 شخص يغلقون، طريقًا رئيسيًا في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.









وذكرت صحيفة "الرياض" أن وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية الدكتور ناصر باعوم دعا اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى الإفصاح عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.









وأكد الوزير باعوم، في كلمة له اليوم، الأحد، تسجيل عدد من حالات الوفاة في القطاع الصحي بصنعاء ولم يتم الإعلان عنها، مشددا على أهمية بقاء القنوات مفتوحة بين جميع المحافظات لتبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات والتشخيص ومكامن الخلل وتوحيد الجهود لما فيه المصلحة العامة التي تضمن مجابهة الفيروس ومساعدة المصابين.









دوليًا، أبرزت صحيفة "الجزيرة" تحذير منظمات دولية عدة من أن 80 مليون رضيع تحت سن عام واحد في أنحاء العالم معرضون للإصابة بأمراض مثل الدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطيل جائحة كورونا برامج التلقيح الروتينية.









ودعت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وجافي دول العالم إلى بذل الجهود للحفاظ على حملات التطعيم الروتيني لحماية أرواح الأطفال من أمراض قاتلة، يمكن الوقاية منها.











ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن خدمات التحصين تعطلت في 68 دولة على الأقل منذ مارس الماضي، وهو تعطل غير مسبوق على النطاق العالمي منذ السبعينيات.









وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة "عاجل" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هنأ المسلمين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، أمس السبت، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بومبيو وحرمه يتقدمان بأحر التمنيات للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم الذين يحتفلون بعيد الفطر، بعد إكمال صيام شهر رمضان محافظين على كل قيم الكرم والتعبد والتراحم رغم ظروف جائحة كورونا.









وذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدًا بالعيد المبارك الذي يصفي القلوب ويبعث السلام في نفوس البشر.









وأصدر المكتب الإعلامي التابع للرئيس الروسي في الكرملين، معايدة للمسلمين جاء فيها: "بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، أتوجه إلى جميع المسلمين بالتهنئة بمرور هذا الشهر الذي له معنى روحي خاص عند كل الصائمين؛ حيث إنهم يساهمون بتطهير نفسهم من الذنوب الأخلاقية والإنسانية عبر تحسين الذات والعبادة المستمرة"، وأضاف بيان التهنئة: "الصلاة ليست كافية لهذا الأمر، بل أيضًا يجب إظهار الانتباه إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية".









ونقلت "الشرق الأوسط" عن رئيس إدارة صحة فرانكفورت، رين جوتشالك، أن أكثر من 40 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد بعد حضورهم قداسًا في كنيسة بالمدينة هذا الشهر. وذكر جوتشالك أن «معظمهم ليسوا مصابين على نحو خطير، وعلى حد علمنا، لم يدخل إلى المستشفى سوى شخص واحد»، فيما يرجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية - المعمدانية، فلاديمير بريتسكاو، أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى ستة.









وبحسب "الرياض"، بحثت كوريا الشمالية إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونج أون، وخلال الاجتماع "استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب".