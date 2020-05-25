وزيرة التجارة والصناعة تعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش.. برلمانيون: تتميز بالجودة والسعر المناسب.. وتقضى على مصانع بير السلم وتمنع انتشار العدوى

بعد قرار فتح إنتاج الكمامات.. برلمانية: يساهم فى القضاء على الكمامة مجهولة المصدر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال

، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد.