وزيرة التجارة والصناعة تعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش.. برلمانيون: تتميز بالجودة والسعر المناسب.. وتقضى على مصانع بير السلم وتمنع انتشار العدوى

طاقة النواب توضح مزايا قرار الحكومة بإنتاج كمامة من القماش
برلمانى يطالب بمشاركة المشروعات الصغيرة فى صناعة الكمامات
بعد قرار فتح إنتاج الكمامات.. برلمانية: يساهم فى القضاء على الكمامة مجهولة المصدر
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد. وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات القماش وسيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.
وحول هذا الامر أستطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب مجلس النواب، الذين اكدوا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الكمامات مجهولة المصدر التى تصنع فى مصانع بير السلم، ولكن بعد قرار وزارة الصناعة سيكون هناك وفرة كبيرة فى صنع الكمامات
، إضافة إلى الرقابة المشددة على المصانع التى ستتقدم لعمل الكمامات للتأكد من الجودة والمواصفات الطبيعة التي تمنع انتشار العدوى.
أيد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات
المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال "حجازى" لـ"صدى البلد"، إن الكمامات أصبحت من المنتجات والسلع الاساسية، لافتًا الى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الكمامات مجهولة المصدر التى تصنع فى مصانع بير السلم، ولكن بعد قرار وزارة الصناعة سيكون هناك وفرة كبيرة فى صنع الكمامات
، إضافة إلى الرقابة المشددة على المصانع التى ستتقدم لعمل الكمامات للتأكد من الجودة والمواصفات الطبيعة التي تمنع انتشار العدوى.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن قرار وزارة الصناعة يساهم أيضا فى تخفيض أسعار الكمامات فى الصيدليات ويجعلها في متناول الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما،
أشاد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات
المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يهدف لتوفير عدد كبير من الكمامات
ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة، مشيرًا الى ضرورة السماح لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصناعة الكمامات بالتعاون مع المصانع الكبيرة لتوفير فرص عمل جديد فضلا عن صناعة أكبر عدد من الكمامات التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن الكمامات أصبحت من السلع والمنتجات الاساسية فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد
، مؤكدة أن قرار وزيرة التجارة والصناعة سيكون له مردود إيجابى كبير على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.
وأشارت النائبة الى أن من أبرز المميزات التى تضمنها قرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن فتح الباب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات
المصنعة من القماش، هو القضاء على الكمامات
مجهولة المصدر التى تساهم فى انتشار فيروس كورونا.
واكدت النائبة أيضا، أن هذا التوجه من الوزيرة مكمل لجهود القوات المسلحة مع الجامعات التى تقوم بعملية إنتاج الكمامات
التى تساعد فى تسد احتياجات مستشفيات العزل بشكل كبير.