سيسيه يتلقى عرضا خليجيا يمنعه من العودة للزمالك

تلقي وكيل الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري عرضا خليجيا.









وأبدي نادي بني ياس الإماراتي، اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الشاب بعد أن شاهدوا بعض التسجيلات له مؤخرًا.









وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد خلال تصريحات تليفزيونية أن سيسيه ضمن اللاعبين المرشحين للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد حال عدم بيعه.

















وأشار مرتضى منصور إلى أن وكيل اللاعب نبيل أبوزيد نجح في جلب عرض مناسب له دون الإفصاح عن تفاصيله.







