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أخبار البلد

رحيل دبلوماسي بارز والجامعة العربية تنعيه

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:48 ص
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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ميس رضا
رحل عن عالمنا وعن الأوساط الدبلوماسية سفير الجامعة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو.

فيما نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سفير الجامعة إلى مقديشو العاصمة الصومالية خلال بيان قال فيه، ننعى السفير حمود بن سمران الحويطي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصومال ومبعوث الأمين العام إلى الصومال والذي وافته المنية  في مقر اقامته بالبعثة في مقديشيو.

وأعرب أبو الغيط، بالاصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع موظفي الأمانة العامة، عن خالص تعازيه  إلى أسرة الفقيد، والي الدبلوماسية السعودية التي كان ينتمي اليها الدبلوماسي الراحل قبل الحاقه للعمل بالجامعة العربية، سائلًا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

يذكر، أنّ أن الفقيد كان مثالًا طيبًا للدبلوماسي العربي النشيط المؤمن بقضايا أمته، حيث خدم  بكل جهد وإخلاص منذ تعيينه عام ٢٠١٦ في الصومال سواء لدعم جهود التنمية أو تحقيق مبادرة تعريب الدستور الصومالي الانتقالي، أو الإشراف على الأشكال المختلفة للدعم العربي الإنساني إلى الجهات المعنية في الصومال. وقد استحق مؤخرًا وسامًا فخريًا من الحكومة الصومالية على تفانيه في تعزيز التواصل المؤسسي بين جامعة الدول العربية والحكومة والشعب الصومالي
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