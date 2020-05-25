شاهد .. مصطفي بكري يعلق على نجاح الجيش الليبي في القبض علي المرتزق أبوبكر الرويضاني





علق الاعلامي مصطفي بكرى علي سيطرة الجيش الليبي بعد االقبض علي القيادي الداعشي أبوبكر الرويضاني









وغرد مصطفي بكر من خلال حسابه الشخصي تويتر :" نجاح الجيش الليبي في القبض علي القيادي الداعشي المرتزق أبوبكر الرويضاني هو أبلغ دليل علي سيطرة الجيش الليبي علي الأوضاع هناك ، يقتل ويأسر المرتزقة بعد أن ينسحب تكتيكيا لإستدراجهم ، ولذلك إنتظروا مفاجآت الأيام القادمة,





الجيش الليبي يقبض على إرهابي خطير يعمل لصالح المخابرات التركية اقرا ايضا :





وتابع : " المرتزقة تأتي بهم تركيا عبر ميناء ومطار مصراته ، رأس الحية هناك ولابد أن ينل العقاب بقطع رأس الحية " .





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء الأحد، إن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.



