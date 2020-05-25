بالأسماء.. 6 مستشفيات تستقبل حالات اشتباه كورونا في مطروح

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح جاهزية مستشفيات المحافظة التي صدر قرار لها من وزارة الصحة لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا









وأضاف بأنه بعد قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية في الكشف و العزل والعلاج لحالات الكورونا -كوفيد ١٩- تم العمل علي تجهيز هذه المستشفيات للبدء في استقبال المرضي.





واوضح ان مديرية الصحة بمطروح تابعت تجهيز ٦ مستشفيات للعمل في تلك المنظومة تضمنت ( مستشفي الحمام المركزي -مستشفي العلمين النموذجي -مستشفي الضبعة المركزي -مستشفي مطروح العام -مستشفي الصدر -مستشفي سيوه المركزي ) بالإضافة الي مستشفي النجيلة و مستشفي الحميات و مركز التعليم المدني .









واشار انه تم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفي بحيث يكون لها مسار خاص للكشف علي الحالات المشتبه فيهم و إجراء الفحوصات ووصف العلاج المنزلي للحالات البسيطة بالإضافة الي تخصيص اماكن عزل بالأقسام الداخلية و جزء من العنايات لحجز الحالات المتوسطة و البسيطة التي تثبت إصابتها .







