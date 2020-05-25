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فن

أخبار الفن.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي.. ريم سامي تتحدث عن شقيقها مخرج البرنس

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي انها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا تلقت دعوات المصريين من كل مكان في العالم بصورة مؤثرة.


أثارت تصريحات الفنانة الشابة ريم عن شقيقها المخرج محمد سامي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت بها تريند مؤشر البحث جوجل.


تحتفل اليوم الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الذي يوافق 25 من شهر مايو، وهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدة الملك، أما والدها فهو المخرج مدحت السباعي.


أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح  مصر، وفاة جدته، ونشر صورة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


نفت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها بموقع تويتر ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من مدير أعمالها السابق.

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