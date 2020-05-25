أخبار الفن.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي.. ريم سامي تتحدث عن شقيقها مخرج البرنس
الإثنين 25/مايو/2020 - 04:09 م
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي
انها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا
تلقت دعوات المصريين من كل مكان في العالم بصورة مؤثرة.
أثارت تصريحات الفنانة الشابة ريم عن شقيقها المخرج محمد سامي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت بها تريند مؤشر البحث جوجل.
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