أخبار الفن.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي.. ريم سامي تتحدث عن شقيقها مخرج البرنس

أثارت تصريحات الفنانة الشابة ريم عن شقيقها المخرج محمد سامي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت بها تريند مؤشر البحث جوجل.









تحتفل اليوم الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الذي يوافق 25 من شهر مايو، وهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدة الملك، أما والدها فهو المخرج مدحت السباعي.









