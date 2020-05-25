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رياضة

تهديد للبريميرليج.. إلغاء الدوري الإنجليزي للسيدات بسبب فيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء بطولة الدوري "سوبر ليج"، وبطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات، بسبب تفشي فيروس كورونا.


ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانًا، أكد فيه إلغاء بطولتي السوبر ليج، ودوري الدرجة الأولى للسيدات، وعدم اعتماد نتائجهما، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بالإلغاء، بالتوافق مع رابطة الدوري، لرؤيتهما أن الاستعداد للموسم الجديد سيكون أفضل من تكملة الموسم الحالي، وإتاحة الفرصة للفرق للاستعداد بشكل كاف.


ولم يعتمد الاتحاد الإنجليزي بطلًا للمسابقة، حيث كان مانشستر سيتي متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي، مع وجود مباراة متبقية لنادي تشيلسي، كما لم يتم تحديد الهابطين والصاعدين للدوري، حيث كان ليفربول متذيلًا لجدول ترتيب السوبر ليج.


يذكر أن المصرية سارة عصام، لاعبة نادي ستوك سيتي، تنشط في الدوري الإنجليزي للسيدات، وذلك في دوري الدرجة الثالثة والذي تم إلغاؤه سلفًا.

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