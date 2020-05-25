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أخبار العالم

سوريا تعلن إلغاء حظر التجول والسماح بالحركة بين المحافظات بدءًا من الغد

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:52 م
سوريا تعلن إلغاء
سوريا تعلن إلغاء حظر التجول
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في البلاد اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.

كما قررت رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها.

وأعلنت تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الكويتي، أعلن اليوم الاثنين، عن عدم تمديد حظر التجول الشامل في البلاد.

وقال المجلس إنه سيتم فرض حظر جزئي إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أنه بداية من الخميس المقبل ستنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة وبشكل تدريجي حتى تعود إلى الحياة الطبيعية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد الربيعة أن المرحلة المقبلة سيتم وضع تصورًا مرحليا واضحًا لها يعتمد على مؤشرين، هما القدرات الاستيعابية للحالات الحرجة، والتوسع في الفحوصات.
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