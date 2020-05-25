سوريا تعلن إلغاء حظر التجول والسماح بالحركة بين المحافظات بدءًا من الغد

أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في البلاد اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.





كما قررت رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها.





وأعلنت تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.



