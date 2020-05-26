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رياضة

بينها الأهلي والزمالك.. طريقة التصويت بصحيفة ماركا الإسبانية لـ أفضل جمهور في العالم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:14 ص
شعار الأهلي والزمالك
شعار الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
اختارت صحيفة ماركا الاسبانية، 40 ناديا حول العالم للتصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل جماهير حول العالم، وضمت القائمة 5 أندية عربية.

والأندية العربية كانت هي "الأهلي والزمالك ، والرجاء والوداد البيضاوي المغربيين، والزوراء العراقي.

 واحتل الأهلي تصويت الأندية العربية في اليوم الأول.

ويتواجد الأهلى الآن في المركز الثاني بينما يحتل الزمالك المركز الخامس متفوقان على ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وما زال التصويت متاح حتى الان.

ويستمر التصويت على استفتاء صحيفة مارك الاسبانية لإختيار أفضل جماهير حول العالم والمتواجد من ضمنها قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، على مدار الأيام المقبلة .

ويقدم موقع "صدي البلد" لجماهير قطبي الكرة المصرية طريقة التصويت لجماهير أحد الأندية من أجل تتويج أحدهت عقب انتهاء الاستفتاء.

https://www.playbuzz.com/item/299e9984-27d1-4d26-bc4b-e25d7744d986?feed=true&implementation&fbclid=IwAR2SgewyYWwYzqSz5NSWGMfNDDk6tWp86M4Xno0glElrCBnjC1o7HTqiHqk
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