بعد حجب كليب حمادة هلال.. يوتيوب يحذف الفيديوهات لهذه الأسباب

حجب موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب YouTube ، أغنية "يا جمالها" للمطرب حمادة هلال بعدما تصدر الكليب المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على المنصة خلال ساعات من إطلاقه.









وهذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها المنصة التابعة لشركة "جوجل" بحذف فيديو بعد إطلاقه، ففي السابق حذف موقع يوتيوب YouTube، كليب "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان بعد أن حقق 102 مليون مشاهدة.

















ويعود سبب حجب فيديو أغنية حمادة هلال من "يوتيوب" بعد أن حققت 600 ألف مشاهدة بعد إطلاقها بأربع ساعات، هو وجود حقوق نشر لصالح إحدى الشركات، وليس هذا السبب الوحيد الذي يجعل موقع "يوتيوب" يقوم بحجب أو حذف فيديو بعد نشره على المنصة، فهناك عدة أسباب تنص عليها سياسة الخدمة في حال مخالفتها يقوم موقع مشاركة الفيديوهات بحجب الفيديو أو إزالته نهائيا.













وخلال السنوات الماضية، عمل موقع "يوتيوب" جاهدا لتعديل السياسة الخاصة بمنصته، والتى تنص على حجب أو إزالة المحتوي إذا كان مخالفا لإحدى هذه السياسات، وفيما يلي نستعرض أبرزها:





1 حقوق الطبع والنشر: تقوم منصة يوتيوب بحجب أو حذف المحتوى من منصتها، في حالة قيام أحد المستخدمين بالإبلاغ عن الفيديو بسبب انتهاكه الحقوق لشخص أو شركة ما.









2. فيديو غير مرغوب فيه: تنص سياسة يوتيوب على حذف أي فيديو تمت مشاركته بشكل متكرر ولا يقدم محتوى يفيد المشاهدين على المنصة.









3. محتوي احتيالي أو خادع: تحذف خدمة يوتيوب أي محتوى تمت مشاركته على منصتها، يوهم المشاهدين بأي طريقة أو يتتبع أسلوبا خادعا لجذب الزيد من المشاهدات.







