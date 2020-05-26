أخبار التوك شو: تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة.. رجاء الجداوي توجه رسالة للمواطنين .. محاكمة عسكرية سريعة لمن يخالف قانون البناء

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بالصحة إن الراحل الدكتور وليد يحيي كان من ضمن الأطقم الطبية الخاصة بمستشفى المنيرة، إلا أنه ليس من تخصصاته التعامل المباشر مع مصابي كورونا.





وأضاف "غنيمة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن سبب إصابته بكورونا من الممكن أن يكون اختلاطه مع أحد المصابين، موضحا أنه عند مخالطته بهم فرض عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما.



