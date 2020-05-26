AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو: تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة.. رجاء الجداوي توجه رسالة للمواطنين .. محاكمة عسكرية سريعة لمن يخالف قانون البناء

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:09 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
هاجر إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:


الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بالصحة إن الراحل الدكتور وليد يحيي كان من ضمن الأطقم الطبية الخاصة بمستشفى المنيرة، إلا أنه ليس من تخصصاته التعامل المباشر مع مصابي كورونا.


وأضاف "غنيمة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن سبب إصابته بكورونا من الممكن أن يكون اختلاطه مع أحد المصابين، موضحا أنه عند مخالطته بهم فرض عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما.


خافوا على نفسكم.. رجاء الجداوى توجه رسالة للمواطنين بعد إصابتها بكورونا







وجهت الفنانة رجاء الجداوى رسالة إلى المواطنين من مستشفى العزل بعد إصابتها بـ كورونا قائلة: "حبوا نفسكم وولادكم وبيتكم، وحبوا مصر"، لافتة إلى أن العلاج من كورونا مكلف للناس وللدولة، منوهة: "أنا بقولكم كدا علشان متوصلوش للى أنا فيه".


وأضافت الفنانة رجاء الجداوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "راديو مصر"، أنها منذ إصابتها بكورونا وهى ما زالت فى العزل الصحى تتناول أدويتها باستمرار، مشيدة بالتزام جميع الأطقم الطبية بالمستشفى.

أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار وقف تراخيص البناء صدر بعد وجود ثغرات محددة ومراقبة وزارة التنمية المحلية.


وقال "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيكون هناك رقابة شديدة جدا على أعمال البناء وتحويل المخالف لهذا القرار سواء كان موظفا أو صاحب عقار، لمحاكمة عسكرية سريعا.


استخبيت بعد المسلسل.. عابد عنانى يكشف عن رد فعل الجمهور على تأديته دور الإرهابي فى الاختيار

كشف الفنان عابد عنانى عن رد فعل الجمهور بعد أدائه شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار" الذي عرض فى شهر رمضان.


وقال: "كنت عارف إن تجسيد شخصية الإرهابي فى الاختيار هيكون ليه نوع من التأثير مع الجمهور".

قالت الفنانة الصاعدة غادة طلعت: إنها تفاجأت بترشيحها لدور الست ثرية فى مسلسل الفتوة، متابعة أنها أحبت هذا الدور جدا.


وأضافت "غادة" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها أحبت هذا الدور لأنها تحب الأدوار ذات الشخصيات القوية والتى تثير الجدل والمشاكل.

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه يتم وقف تراخيص البناء فى حالة البناء فوق الأراضي الزراعية ومن يقوم ببناء أدوار زائدة، بالإضافة إلى اشتراط على الشركات الهندسية أن يكون بجانب البناء جراجات موجودة.


وأضاف "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الدولة مهتمة جدا بالسيطرة على الفساد الناتج عن أعمال البناء المخالفة، حيث سيتم تشكيل لجان لمراجعة الاشتراطات البنائية والهندسية على الطبيعة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مطبق بها جميع المواصفات المطلوبة.

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو من أجل تطبيق هيبة الدولة، حيث يجب على الدولة أن تكون دولة قانون ومؤسسات.


وأضاف "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لابد أن تكون لمصر هيبتها وأن تكون العنوان الرئيسي لها، موضحا أن المقصود هو الالتزام بالمعايير السليمة لتطبيق ذلك القانون.


مصر أقلها.. تعرف على عدد حالات الإصابات والوفيات بكورونا من الأطقم الطبية حول العالم

عرضت فضائية "الأولى" تقريرا عن، إحصائية توضيحية بأرقام ضحايا الجيش الأبيض حول العالم.

ووفقا للتقرير، أنه على الجبهة الأمامية يقاتل 50 مليونا من الأطقم الطبية أخطر عدو يواجه البشرية، وهو فيروس كورونا، وخلال الحرب عليه سقط ضحايا بالمئات من الجيش الأبيض حول العالم.

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ: إنه يوجد حتى الآن 20 مستشفى للعزل تابعة لوزارة الصحة المصرية، بجانب 230 مستشفى لتقديم الخدمة لمصابي كورونا حتى يتم نقلهم.


وأضاف "وديع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يوجد مستشفيات العزل ما يقترب من 3000 سرير، من بينهم 519 سريرا للعناية المركزة، موضحا أنها تعتبر نسبة ممتازة بالنسبة للرعايات والأسرة.

قالت الفنانة الصاعدة غادة طلعت: "الورق اللي كتبه هانى سرحان فى مسلسل الفتوة كان مميزا جدا"، مشيرة إلى أن المصطلحات كانت مرتبطة بالفترة الزمنية التى كان يوجد بها عصر الفتوات.


وأضافت "غادة" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها لم تستغرب اللغة التي تحدثت بها فى مسلسل الفتوة، موضحة: "اللغة مكنتش غريبة وكانت عاملة زى اللغة بتاعة أفلام الأبيض والأسود".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. ابنة رجاء الجداوي تطالب جمهورها بمساندتها

مجدى الهوارى يوجه رسالة إلى رجاء الجداوى عقب إصابتها بكورونا

إنجي علاء تتوجه بالدعاء لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

النواب: قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات لا ينطبق إلا على السكني فقط.. ويمكن التصالح مع المخالفات في تلك الحالة

مراجعة على الطبيعة.. برلمانى: 6 أشهر تكفى لحل أزمة المبانى المخالفة

كنت هرفضه.. غادة طلعت تكشف عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل الفتوة

ترشيحاتنا

لهذا أوقفته الصحة العالمية.. خبير: هيدروكسي كلوركين له أعراض جانبية قد ترفع نسب وفيات كورونا

عودة الليجا.. تعرف على مواعيد مباراتي برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

ليلة القبض على صاحب أفضل هدف بالسعودية بسبب كورونا.. فيديو

الإفتاء تكشف عن ملاطفة النبي للسيدة عائشة عند النداء عليها

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون أمام البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا