أخبار التوك شو: تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة.. رجاء الجداوي توجه رسالة للمواطنين .. محاكمة عسكرية سريعة لمن يخالف قانون البناء

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بالصحة إن الراحل الدكتور وليد يحيي كان من ضمن الأطقم الطبية الخاصة بمستشفى المنيرة، إلا أنه ليس من تخصصاته التعامل المباشر مع مصابي كورونا.
وأضاف "غنيمة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن سبب إصابته بكورونا من الممكن أن يكون اختلاطه مع أحد المصابين، موضحا أنه عند مخالطته بهم فرض عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
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أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار وقف تراخيص البناء صدر بعد وجود ثغرات محددة ومراقبة وزارة التنمية المحلية.
وقال "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيكون هناك رقابة شديدة جدا على أعمال البناء وتحويل المخالف لهذا القرار سواء كان موظفا أو صاحب عقار، لمحاكمة عسكرية سريعا.
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قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو من أجل تطبيق هيبة الدولة، حيث يجب على الدولة أن تكون دولة قانون ومؤسسات.
وأضاف "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لابد أن تكون لمصر هيبتها وأن تكون العنوان الرئيسي لها، موضحا أن المقصود هو الالتزام بالمعايير السليمة لتطبيق ذلك القانون.
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قالت الفنانة الصاعدة غادة طلعت: "الورق اللي كتبه هانى سرحان فى مسلسل الفتوة كان مميزا جدا"، مشيرة إلى أن المصطلحات كانت مرتبطة بالفترة الزمنية التى كان يوجد بها عصر الفتوات.
وأضافت "غادة" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها لم تستغرب اللغة التي تحدثت بها فى مسلسل الفتوة، موضحة: "اللغة مكنتش غريبة وكانت عاملة زى اللغة بتاعة أفلام الأبيض والأسود".