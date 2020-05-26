حفل عرس وبيع وجبات وملاهى أطفال.. ماذا حدث فى الجيزة وقت الحظر؟

واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذا الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة عن ضبط المخالفات الآتية:









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أكدت المعلومات والتحريات إقامة حفل عرس بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال والفحص، تم ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تم بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.





كما أكدت المعلومات والتحريات قيام المسئولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل، وبالانتقال والفحص تم ضبط ثلاثة عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.





وأوضحت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص باستئجار قطعة أرض مساحتها 1000 متر بدائرة قسم شرطة الأهرام، واستخدامها كملاهى أثناء فترة الحظر، وبالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين إقامته 22 أرجوحة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.