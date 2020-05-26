الإيطاليون يواصلون قهر كورونا .. 78 حالة وفاة جديدة و397 مصابًا فقط

ذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد 19 (كورونا فيروس) في ايطاليا سجلت ارتفاعًا جديدًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.









وارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 78 حالة وفاة اليوم الثلاثاء، مقابل 92حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع العدد اليومي للحالات الجديدة المصابة إلى 397 حالة، بدلًا من 300 حالة يوم أمس الاثنين، وذلك في وتيرة أقل من ذروة تفشي وانتشار الوباء.









وقالت الوكالة إن إجمالي عدد القتلى منذ ظهور المرض في 21 فبراير، بلغ الآن 32،955 ألف، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.





ويبلغ عدد الحالات المؤكدة 230555، وهو سادس أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.





وقالت الوكالة إن الأشخاص المسجلين حاليا الذين يحملون المرض انخفض عددهم إلى 52942 من 55300 في اليوم السابق.





وكان هناك 521 شخصًا في العناية المركزة يوم الثلاثاء ، في انخفاضعن 541 يوم أمس الاثنين.





و من بين المصابين، تم الإعلان عن تعافي 144658 ألف مقابل 141981 في اليوم السابق.





وقالت الوكالة انه تم اختبار 2.253 مليون شخص للفيروس مقابل 2.219 مليون يوم الاثنين من بين حوالي 60 مليون نسمة.











