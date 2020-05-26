استمرار تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم داخل الصوامع خلال العيد.. تفاصيل

قال محمد الزوام، رئيس قطاع القاهرة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إن العمل مستمر في تخزين القمح داخل الصوامع أيام العيد.
وأضاف محمد الزوام، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "دي إم سي"، "مستمرون في استقبال الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم".
وتابع محمد الزوام "تم توفير كل وسائل الانتقال والحماية للحفاظ على المخزون من القمح والحفاظ على سلامة العاملين".
وأكمل محمد الزوام "تم استقبال 12 ألف طن خلال أيام العيد في إحدى الصوامع، ويتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورنا بين العاملين داخل الصوامع".
وأكد محمد الزوام "توفير الكمامات والمطهرات وأدوات التعقيم وخلايا القمح والصوامع مجهزة لاستقبال الأقماح ومجهزة؛ للحفاظ على سلامة المخزون".