استمرار تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم داخل الصوامع خلال العيد.. تفاصيل

وأضاف محمد الزوام، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "دي إم سي"، " مستمرون في استقبال الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم".

وتابع محمد الزوام "تم توفير كل وسائل الانتقال والحماية للحفاظ على المخزون من القمح والحفاظ على سلامة العاملين".

الزوام "

تم استقبال 12 ألف طن خلال أيام العيد في إحدى الصوامع، و

يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورنا بين العاملين داخل الصوامع".