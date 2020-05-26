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مرأة

يزيد جمال المرأة .. علاج الهالات السوداء بماسك منزلي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:40 م
يزيد جمال المرأة..علاج
يزيد جمال المرأة..علاج الهالات السوداء بماسك منزلى
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اسماء محمد

تأتي الهالات السوداء في مقدمة المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين الفتيات والنساء وللأسف تؤثر بشكل كبير وواضح على مظهرهن وإطلالتهن.

يساعد علاج الهالات السوداء في تغير اطلالة المرأة بشكل كبير وزيادة جمالها وتفضل غالبية النساء الحيل والطرق الطبيعية في علاجها لانها اكثر امانا.
عرض موقع "boldsky " خطوات عمل ماسك لتفتيح الهالات السوداء والبقع المظلمة في البشرة.
مكونات الماسك:
ملعقة كبيرة عصير تفاح
قطرات من زيت اللوز

طريقة عمل الماسك:
إخلط ملعقة كبيرة من عصير التفاح مع بضع قطرات من زيت اللوز امزجهما جيدًا باستخدام شوكة ،.
 ضع طبقة رقيقة على المنطقة أسفل عينيك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم امسحيه بقطعة قطنية رطبة. 
قم بتخزين الحل المتبقي في وعاء محكم الغلق وضعه في الثلاجة. 


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