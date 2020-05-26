يزيد جمال المرأة .. علاج الهالات السوداء بماسك منزلي





تأتي الهالات السوداء في مقدمة المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين الفتيات والنساء وللأسف تؤثر بشكل كبير وواضح على مظهرهن و إطلالتهن





يساعد علاج الهالات السوداء في تغير اطلالة المرأة بشكل كبير وزيادة جمالها وتفضل غالبية النساء الحيل والطرق الطبيعية في علاجها لانها اكثر امانا.

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عرض موقع "boldsky " خطوات عمل ماسك لتفتيح الهالات السوداء والبقع المظلمة في البشرة.

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة عصير تفاح

قطرات من زيت اللوز





طريقة عمل الماسك:

إخلط ملعقة كبيرة من عصير التفاح مع بضع قطرات من زيت اللوز امزجهما جيدًا باستخدام شوكة ، .

ضع طبقة رقيقة على المنطقة أسفل عينيك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم امسحيه بقطعة قطنية رطبة.

قم بتخزين الحل المتبقي في وعاء محكم الغلق وضعه في الثلاجة.







