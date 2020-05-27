محافظ الغربية يتابع تطبيق حظر التجول وغلق الحدائق بزفتى .. ويصدر قرارًا بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب سوء النظافة

محافظ الغربية يتابع تطبيق حظر التجول وغلق الحدائق بزفتى

استمرار حملات النظافة ورفع القمامة بكافة المراكز والمدن والأحياء

مجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثة أيام من راتبه

غلق وتشميع 2 محل بمركز كفر الزيات لمخالفتهما قرارات الحظر





تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تطبيق قرار حظر التجوال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.





وأكد محافظ الغربية علي التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التي تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .

وأضاف "رحمي" ، أن حملات النظافة ورفع القمامة مستمرة بكافة المراكز والمدن والأحياء لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التطهير والتعقيم.





كما أصدر محافظ الغربية، قرارا بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب حرق القمامة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بنهطاي مما يعد تلوثا للبيئة.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة زفتي السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





وأشاد محافظ الغربية ، بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة .





واكد المحافظ علي استغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة.





وشدد المحافظ بالضرورة القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأخيرا قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بجولة تفقدية بمركز كفر الزيات وبسيون ، لمتابعة التزام المواطنين.



