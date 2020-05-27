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أخبار العالم

نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم صاروخي للحوثيين في مأرب

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:29 ص
نجاة وزير الدفاع
نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم حوثي في مأرب
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قسم الخارجي
نجا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، من هجوم صاروخي لميليشيات الحوثي استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ونفذت ميليشيات الحوثي هجوما على معسكر في مأرب أثناء تواجد وزير الدفاع المقدشي وعدد من كبار القادة في الجيش اليمني بينهم صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة.

وقالت الوكالة الألمانية إن 7 عسكريين قتلوا على الأقل خلال القصف الصاروخي.

في وقت سابق نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله إن القصف أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأوضح المصدر أن هجوم الميليشيات الحوثية على المعسكر أسفر عن مقتل 5 عسكريين آخرين على الأقل بينهم 3 ضباط.
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