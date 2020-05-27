نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم صاروخي للحوثيين في مأرب

نجا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، من هجوم صاروخي لميليشيات الحوثي استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.





ونفذت ميليشيات الحوثي هجوما على معسكر في مأرب أثناء تواجد وزير الدفاع المقدشي وعدد من كبار القادة في الجيش اليمني بينهم صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة.





وقالت الوكالة الألمانية إن 7 عسكريين قتلوا على الأقل خلال القصف الصاروخي.





في وقت سابق نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله إن القصف أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.



