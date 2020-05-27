لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

معظم الناس يتفقون على أن قشر البصل غير مهم، ولكن بعد اليوم، لا تكن سريعًا في التخلص منه.





إليك ستة نصائح للاستفادة من قشر البصل:





صبغ البيض





تستطيعين بقشر البصل صبغ البيض بألوان بنية جميلة وبنفسجية وتان. فكل ما عليك فعله هو طهي البيض وقشر البصل معًا في الماء المغلي ، ويمكنك وضع القشرة مباشرةً على قشرة البيضة ولفها بورق الألمنيوم قبل الطهي.





نكهة الشوربة





تضيف قشور البصل القليل من النكهة اللذيذة للشوربة ، كما أنها تعطي لها لونا طبيعيًا جميلًا.









حماية النباتات





تعمل قشرة البصل بشكل جيد على حماية النباتات من بعض الفطريات والحشرات. امزجي قشور البصل مع أربعة أكواب من الماء واتركيها لمدة سبعة أيام في وعاء محكم الغلق.





منع الام الأرجل





مرق قشر البصل هوطريقة طبيعية لمنع تقلصات الساق. اطهِ حفنتين من قشور البصل في الماء لمدة 10-20 دقيقة عند درجة حرارة منخفضة. صفي قشر البصل من السائل واشرب كوبًا واحدًا كل يوم قبل النوم. سيصبح الاستيقاظ من تقلصات مؤلمة شيئًا من الماضي.





لون الشعر





كما يجعل لون البصل لونًا طبيعيًا رائعًا للشعر بلون نحاسي جميل. أحضري حفنة من قشر البصل ليغلي في الماء. دعيهم يطهون لمدة خمس دقائق مع الغطاء. بعد ذلك ، اتركي السائل ويصفى يبرد واشطفي شعرك بالسائل بعد الغسيل العادي. ويجب أن يوضع الخليط لبضع دقائق ثم يشطف. إذا كنت تريد ن لونًا أقوى ، يمكنك تكرار الشطف مرة أخرى.





الخبز





يضيف قشر البصل رائحة لذيذة إلى الخبز الطازج. فحاول ياستبدال 1-5٪ من الدقيق المطلوب بقشر البصل المجفف والمطحون.







