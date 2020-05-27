بالدرهم و الدولار.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب الإماراتي اليوم الأربعاء 27-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 175.99 درهم إماراتي. ننشراليوم الأربعاء 27-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 175.99 درهم إماراتي.





أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط. ويتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.





ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.





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أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (201.13 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54.76 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.37 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.20 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (175.99 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 47.92 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.85 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.07 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.33 درهم إماراتي) أي ما يعادل 31.94 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.56 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.38 دولار





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,255 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,703 دولار





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,408 درهم إماراتي) أي ما يعادل 383.32 دولار





أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,129 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54,759 دولار



