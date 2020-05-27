AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بالدرهم و الدولار.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 27-5-2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:27 ص
الذهب في الإمارات
الذهب في الإمارات
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الأربعاء 27-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 175.99  درهم إماراتي. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي. 

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم. 

 اقرأ أيضًا :


أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (201.13 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54.76 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.37 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.20 دولار 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (175.99 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 47.92 دولار 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.85 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.07 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.33 درهم إماراتي) أي ما يعادل 31.94 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.56 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.38 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,255 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,703 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,408  درهم إماراتي) أي ما يعادل 383.32 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,129  درهم إماراتي) أي ما يعادل 54,759 دولار

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2-5-2020

استقرار أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم 3-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 4-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 179 ريال سعودي.. وعيار 18 بـ 150 درهما في الإمارات.. وعيار 24 بـ 16 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 7-5-2020

ترشيحاتنا

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

اختلف الفقهاء.. الطريقة الصحيحة في إدخال الميت القبر

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

متاحة طوال العام..الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟