بداية من "اجرى يا شيخ" وحتى "فرح الجيزة".. أغرب قضايا خرق حظر التجوال فى العيد





مجهود كبيرة تبذلة الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية لتطبيق الاجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء لـ منع التجمعات وتطبيق حظر التجوال، إلا ان الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط عدة مخالفات خلال ايام العيد الثلاثة الماضية.





أكدت المعلومات والتحريات إقامة حفل عرس بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال والفحص، تم ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تم بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.





المطعم مفتوح فى الحظر

أكدت المعلومات والتحريات قيام المسئولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل، وبالانتقال والفحص تم ضبط ثلاثة عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



ملاهى العيد

أوضحت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص باستئجار قطعة أرض مساحتها 1000 متر بدائرة قسم شرطة الأهرام، واستخدامها كملاهى أثناء فترة الحظر، وبالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين إقامته 22 أرجوحة.





اجري يا شيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجمتاعى اول ايام عيد الفطر فيديو بعنوان " اجرى ياشيخ " لرجل يرتدى زيا ازهريا قام بتجمع المواطنين لاداء صلاة العيد وفور مشاهدته سياراة الشرطة فر هاربا.

تم ضبط بطل الفيديو وهو من مواليد نبروه لمخالته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مقهى بدون ترخيص بالدقهلية لقيامه بتشغيل المقهى مخالفًا القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

المقهى مفتوح فى اى وقت أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية قيام المدير المسئول عن مقهى غير مرخص - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بتشغيل المقهى وإعداده لرواده وغلق الباب الخارجى للمقهى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال إلى المكان وتم ضبط المذكور و3 أشخاص آخرين وكذا ضبط 26 نرجيلة معدين لرواد المقهى - جهاز ريسيفر - شاشة مخالفًا بذلك قرار رئيس الوزراء وكذا قانون البيئة وقانون المصنفات الفنية

وبمواجهة المسئول عن المقهى أقر بفتحه المقهى لتحقيق ربح مادى من زبائنه المترددين عليه.