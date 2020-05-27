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حوادث

قوات فى الشوارع وإغلاق الكورنيش.. الداخلية تواصل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:45 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

كثفت أجهزة الوزارة من انتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

 وكذا متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية وطرق الكورنيش ومنع ارتيادها من قبل المواطنين.

فضلًا عن تطبيق قرار حظر الحركة فى المواعيد المحددة، إضافة إلى التواجد الأمنى الميدانى الفعال للدوريات والخدمات الشرطية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، والتعامل الفورى السريع مع أية بلاغات.

     
كما قامت أجهزة الوزارة بالعمل على رفع كافة السيارات المخالفة للقرار الصادر بغلق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وعدم السماح بإنتظار السيارات بتلك الطرق.
       
كما تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة، على أن يستمر إغلاق تلك الطرق حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 الجارى.
     
وقد شهدت جهود أجهزة وزارة الداخلية تعاون وإلتزام تام من قِبل المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن، الأمر الذى يعكس وعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة.
     
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين ، وتهيب بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الإحترازية، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التى تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سلامة وصحة المواطنين.

وذلك تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).


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